Lautaro è tornato e ha già messo nel mirino l'obiettivo: il derby di Coppa Italia. Il capitano, tornato dall’Argentina per via del problema alla coscia, si è subito presentato ad Appiano Gentile dove ha cominciato con la fisioterapia e il lavoro specifico sul bicipite femorale della coscia sinistra, "per accelerare il più possibile il recupero" come sottolinea la Gazzetta dello Sport ricalcando le parole dello stesso Toro.

Domani sarà la giornata chiave per capire con certezza l'entità del problema del capitano, che si sottoporrò agli esami strumentali. "Ad Appiano se la sono già fatta" si legge nella disamina della Rosea che spoilera: "Una piccola lesione muscolare c’è, non siamo di fronte a un semplice affaticamento, questo ormai s’è capito" e l'argentino salterà la gara di domenica contro l’Udinese, "ma tutto il resto del recupero va costruito e valutato". Lo stop potrebbe prolungarsi oltre la sfida con l'Udinese, ma "il responso arrivato dalla Seleccion non preoccupa più di tanto l’Inter. Ecco perché se gli esami di domani non dovessero regalare sorprese negative, si può immaginare che il giocatore torni a disposizione di Inzaghi per la semifinale di andata di Coppa Italia".

