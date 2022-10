In porta ci sarà ancora lui, André Onana. E la partita non sarà banale anche per i trascorsi del portiere camerunese nella cantera catalana: sarà la prima volta che affronterà il Barcellona da avversario. "Il fascino di una serata così, si allega per forza di cose alla voglia di concedere il bis. Inteso come imbattibilità, a otto giorni di distanza da una partita che ha tenuto l’Inter in piedi nel girone - sottolinea il Corriere dello Sport -. E che gli ha permesso di affrontare il Barcellona a petto in fuori, lo stesso atteggiamento chiesto da Inzaghi per stasera. Moltissimo passa da Onana e dalla sicurezza che saprà trasmettere nel catino dello stadio blaugrana".