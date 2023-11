Mkhitaryan ha lasciato la nazionale ormai due anni fa, nel novembre 2021, e da quel momento sfrutta le soste per mantenere una condizione fisica ottimale in grado di supportarlo per tutta la stagione come già accaduto in quella passata in maglia nerazzurra.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'armeno resta per Inzaghi un elemento fondamentale, imprescindibile per il suo modo di fare calcio. E nel mirino c'è già la Juventus, prima tappa di un tour-de-force che tra le altre vedrà pure come avversarie Benfica, Napoli, Real Sociedad e Lazio da qui a fine 2023.

E resta sul tavolo il tema rinnovo. La volontà di proseguire assieme è reciproca e ogni indizio lascia pensare che non ci sarà alcun problema nel prolungamento del suo contratto, magari non solo annuale. Qualche contatto con l'entourage c'è già stato.