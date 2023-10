L'Inter ha in mente un piano preciso per arrivare al rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan, punto fermo del centrocampo di Inzaghi e sempre più vicino alla scadenza. Secondo il Corriere dello Sport l'accordo con l'armeno è in cima alla lista delle priorità dei prolungamenti, insieme a Denzel Dumfries e Federico Dimarco senza dimenticare Matteo Darmian, in scadenza nel 2024 esattamente come l'ex Roma. "L’azzurro, però, nel prolungamento sottoscritto lo scorso febbraio, ha inserito una clausola di rinnovo automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Tenuto conto del sul rendimento e della fiducia di Inzaghi sembra scontato che taglierà il traguardo con assoluto agio", si legge.

L'idea dell'Inter è allungare il rapporto con Micki fino al 2025, stesso anno di scadenza del contratto di quel Dumfries che appena un anno fa sembrava destinato ad andare via per sistemare i conti. "Da quando si è ripreso, però, Dumfries tira al massimo sulla fascia e ha cominciato alla grande pure la nuova stagione: 2 gol e 3 assist. Il piano è quello di trovare un’intesa attorno a 4 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra dovrebbe essere proposta anche a Dimarco, che è in scadenza nel 2026, ma aveva rinnovato nel 2021, quando ancora non si era preso la ribalta".

A seguire si inizierà a trattare anche con Lautaro Martinez e Nicolò Barella, entrambi sono in scadenza nel 2026 ma da blindare il prima possibile.

