Giovedì sera, sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma, c'era anche Piero Ausilio ad assistere al match di Europa League tra Roma e Salisburgo. Gli occhi del ds nerazzurro, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, erano puntati soprattutto sui gioielli della squadra austriaca: tra i nomi fatti spiccano quelli di Okafor in attacco (valutato 35 milioni e corteggiato da diversi top club) e Kjaergaard a centrocampo, mentre in difesa mancava lo squalificato Pavlovic .

"Resta il fatto che tra Inter e Salisburgo esiste un canale preferenziale - assicura il Corsport -. E, nello specifico, anche tra lo stesso Ausilio e Mario Gomez, dt del club austriaco. Prova ne sia che nel mini-ritiro a Malta, lo scorso dicembre, una delle amichevoli disputate dalla squadra di Inzaghi ha avuto come rivale proprio il Saliburgo, battuto nettamente per 4-0. I due dirigenti, invece, oltre che all’Olimpico, avevano avuto una chiacchierata già lo scorso novembre a Milano, nell’albergo che ospitava la comitiva austriaca in occasione della sfida Champions con il Milan. Tutto questo per dire che l’Inter ha puntato il mirino sui talenti del Salisburgo". I colloqui ci sono, ma non si può ancora parlare di trattative aperte.