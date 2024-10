Il Corriere dello Sport oggi torna sulle linee guida dettate da Oaktree per il prossimo mercato. Un indirizzo già chiaro a tutti all'interno di Viale della Liberazione.

L'idea, a livello di rosa, è sostituire gli ultra trentenni con ingaggi particolarmente alti con elementi più giovani e "sostenibili". Com'è noto, far crescere i giocatori all’interno della squadra è esattamente un modo per accrescere il valore. Servirà però individuare gli elementi giusti e gestire al meglio le risorse a disposizione. Va considerato che termineranno i contratti dei vari Arnautovic, Correa, De Vrij, Acerbi, Darmian e Sommer, per cui l’Inter può vantare un’opzione di rinnovo. E ci sarebbe pure la possibilità di uscire in anticipo dal biennale firmato da Mkhitaryan lo scorso dicembre.

Ovviamente non sarà rivoluzione: non lasceranno tutti. Il limite di età per gli arrivi, invece, è di 24-25 anni. E, come accaduto in estate, profili alla Hermoso o alla Ricardo Rodriguez non saranno presi in considerazione.