Focus del Corriere dello Sport su Romelu Lukaku, tornato a un livello alto dopo una stagione di sofferenza. "Dipendesse da lui, le giocherebbe tutte. Possibilmente, fino al 90’. Invece, il turnover di Inzaghi si è configurato con regole fino ad oggi fisse: a metà settimana tocca al tandem Lautaro-Dzeko, mentre il weekend è il territorio della coppia Lukaku-Correa. Poi è chiaro che si possa entrare in corsa. Anzi, accade più o meno sempre", racconta il quotidiano romano. "Conta la squadra, però. E Big Rom ragiona sempre per il gruppo. Tanto più che, da un mese, tutto sta funzionando alla grande. Ecco perché continuerà ad andare avanti per la sua strada, dando sempre il massimo, che giochi dall’inizio o che dia il cambio ad un compagno".

L'obiettivo del belga è giocare la finale di Coppa Italia. "Ad oggi, non gli spetterebbe: dovrebbe cominciare dalla panchina. Invece, Big Rom si è messo in testa di riuscire a giocarla da titolare. Di fatto, avrà tre partite (Sassuolo e Napoli dall’inizio più il derby da subentrato) per convincere Inzaghi di non poter fare a meno di lui. Poi, sullo sfondo, ci sarebbe pure Istanbul, dove l’Inter non è ancora arrivata, ma a cui ora è più vicina", spiega il Corsport.