Lautaro Martinez è la certezza dell'Inter e continua a scalare la classifica dei migliori marcatori della storia nerazzurra: ora è a quota 122, a una sola lunghezza da Vieri e a due da Icardi. Il vero obiettivo è superare Nyers in settima posizione a 133 spiega il Corriere dello Sport.

L'unica macchia della stagione resta quella del rigore fallito in coppa con il Bologna, perché poi per il resto l'argentino non ha sbagliato nulla e pure a Monza ha confermato la sua leadership. E il quotidiano romano sottolinea il feeling speciale con la Supercoppa, match nei quali è sempre andato a segno nelle ultime due edizioni con Juve e Milan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!