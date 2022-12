"Si chiude questa mattina il mini ritiro dell’Inter a Malta. Rientrata a Milano, la truppa nerazzurra si dirigerà direttamente alla Pinetina, per pranzo e un’altra seduta. Poi tutti a casa e appuntamento per l'indomani nel centro sportivo". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, che ricorda anche come per domenica sia previsto invece un giorno di riposo assoluto dopo nove giorni di duro lavoro. Per quanto riguarda i primi reduci dal Mondiale, già ieri ad Appiano si è rivisto Correa, mentre domani sarà il giorno di Lukaku e lunedì quello di Onana.