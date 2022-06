"Si avvicina il Lukaku-Day". Annuncio dal retrogusto di avvertimento. La deadline per l'arrivo del belga è infatti segnata dall'ultimo giorno del mese: "Oltre giovedì 30 giugno prossimo non si può andare - si legge sul Corriere dello Sport che ricorda anche i motivi di tale scadenza -, altrimenti addio benefici del Decreto Crescita". Ma Inter e Chelsea hanno già trovato l’accordo da qualche giorno, da martedì per esattezza: "otto milioni per il prestito annuale, più altri 5 come premi legati alle vittorie della squadra, quindi non soltanto allo scudetto. A questo punto, si tratta solo di sistemare gli ultimi dettagli e di stilare i contratti". Probabile che, esattamente come avvenuto lo scorso anno, a tratte aeree inverse, si concluda già tutto nel weekend, o al massimo lunedì. "Tutto lascia credere che Big Rom sbarcherà a Milano tra martedì o massimo mercoledì - si legge sul quotidiano romano che oltre a ricordare l'iter burocratico da seguire una volta sbarcato in Italia svela anche il dietro le quinte della tabella di marcia da seguire tra gli uffici dell'HQ di Viale della Liberazione: "Inter Media House già da qualche giorno ormai è stata allertata. Il video di presentazione per i nuovi acquisti è ormai un classico, ma l’idea è di creare qualcosa di speciale per il ritorno del 'figliol prodigo'", una presentazione differente da quella di tre anni fa, "ma si punta a qualcosa di altrettanto 'grande' impatto".