Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi non ha perso la speranza di avere Ricardo Rodriguez e starebbe provando a convincere Oaktree nel chiudere per lo svizzero, che è svincolato e si accontenterebbe di un annuale a 1,5 milioni.

L'idea, infatti, sarebbe quella di ridurre al minimo l'esborso per il braccetto, potendo poi investire più massicciamente sull'attaccante "diverso" che manca in organico. Nel mirino - come conferma il quotidiano romano - resta Gudmundsson del Genoa, obiettivo complicato e non solo per ragioni economiche.

Secondo il Corsport, è probabile che per eventuali evoluzioni in attacco occorrerà attendere la seconda metà di agosto, anche perché sono legate al destino di Correa e, probabilmente, di Arnautovic. Così, Inzaghi ha ancora fiducia di riuscire a convincere Oaktree. Tanto che, per raggiungere il suo scopo, è pronto a giocarsi i suoi jolly. Già perché, per sostenere la sua posizione, vale a dire che in difesa non serve un vero e proprio rinforzo ma basterebbe Rodriguez, è deciso a puntare sulla duttilità dei vari Darmian, Carlos Augusto, Bisseck e volendo Pavard.