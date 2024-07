Per la prossima settimana è atteso un nuovo vertice tra le parti per discutere di Juan Cabal. L'Inter vedrà di nuovo l'entourage di questo difensore colombiano del Verona che - secondo il Corsport - al momento il nome più caldo per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Buchanan.

L’Inter - si legge - punta a raggiungere un’intesa, per poi trattare concretamente con il Verona. L’idea è di mettere in piedi un prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.