"Lo scambio tra Kessie e Brozovic non è un’ipotesi tramontata. Anzi, il Barcellona ha già fatto sapere all’Inter di voler riaprire i discorsi in vista della prossima annata". Il Corriere dello Sport va in direzione totalmente contraria a quella della Gazzetta dello Sport, che invece vede un possibile approdo dell'ivoriano a Milano senza il passaggio del croato in Catalogna. Servirà che il Barça sia disposto a garantire un conguaglio all'Inter in caso di scambio, secondo il quotidiano romano. "Ed è proprio questo il nodo su cui i due club sono chiamati a ragionare nelle prossime settimane. Visto che l’ingaggio è sostanzialmente identico: 6,5 milioni a stagione per entrambi", si legge. Per i nerazzurri, il conguaglio rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per le casse e verrebbe preso un profilo che oggi ai nerazzurri manca a centrocampo, mentre il posto di Brozovic sarebbe ricoperto da Calhanoglu e Asllani.