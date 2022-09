Tra Inter-Roma e Inter-Barcellona, lo stadio Meazza si popolerà con quasi 150mila spettatori. Impossibile trovare tagliandi già per la prima delle due gare, anche nel settore ospiti (4.800 i tifosi giallorossi attesi). Ci sarà anche la Curva Nord dopo le contestazioni degli ultimi giorni, forse con qualche striscione "per ribadire il concetto", come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Ma gli ultras sosterranno la squadra.