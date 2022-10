"Inzaghi, insomma, è finalmente riuscito a far capire al suo gruppo che dai momenti di crisi si esce, appunto, insieme, sostenendosi, aiutandosi e non mollando mai - si legge -. In una sera, l’Inter ha cancellato dubbi e ritrovato certezze. I dubbi riguardavano proprio Inzaghi: possibile che non avesse più in mano lo spogliatoio? Possibile che i giocatori non lo seguissero più? Beh, una prestazione del genere non può nascere da un gruppo che non si fida più della sua guida. Semmai, significa l’esatto contrario". Lavoro tattico e psicologico andato a buon fine, insomma. E ora c'è bisogno della conferma subito col Sassuolo. "Inzaghi ha sempre creduto che la situazione non fosse compromessa e che sarebbe bastata una scintilla per riaccendere l’Inter. Ebbene, quella scintilla è arrivata. Ma ora non la fiamma non può spegnersi di nuovo", avvisa il Corsport.