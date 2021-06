Achraf Hakimi rimane il maggiore indiziato a lasciare Milano nei prossimi 10 giorni, quando l'Inter dovrà completare la cessione di un big per sistemare il bilancio. Il marocchino - conferma il Corriere dello Sport - ha una netta preferenza per il Psg, che in settimana, nella persona del ds Leonardo, potrebbe essere nel capoluogo lombardo per incontrare i dirigenti nerazzurri e piazzare l'ultima offerta dopo i continui contatti telefonici soprattutto con Ausilio. La proposta cash dei francesi è più alta di quella del Chelsea, l'altro club un corsa, ma non ha raggiunto i 70 milioni che pretendono da Viale della Liberazione. Ecco perché i Blues non si sentono ancora tagliati fuori: l'offerta di Abramovich include anche il cartellino Marcos Alonso, la prima opzione di Inzaghi per la fascia sinistra (per quella destra occhio a Dumfries). "In casi simili, però, la volontà del calciatore è spesso decisiva e questo Leonardo lo sa. Ecco perché sta aspettando ad alzare la sua proposta a un'Inter che deve vendere per forza", chiosa il quotidiano romano.