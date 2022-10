"Un gol al Camp Nou è abbastanza per dare una tonalità diversa alla propria stagione - scrive il giornale romano -. Sull’esempio, appunto, di quanto fatto da Eriksen una volta trovata la via del gol. Gosens insegue una titolarità in campionato dal 13 agosto, due mesi fa. E può averla in vista della Salernitana domani, sull’onda lunga di un gol salva-Inter a Barcellona". Per il lunch mach di domani il tedesco prova mettersi in corsia di sorpasso su un Dimarco che in questa prima parte di stagione ha convinto di più, sperando che la svolta definitiva sia finalmente arrivata.