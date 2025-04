La prova di Oumar Solet contro l'Inter è stata solo la conferma. Il francese, secondo il Corriere dello Sport, era ed è il preferito rispetto al compagno Bijol nel caso in cui i nerazzurri dovessero inserire in rosa un difensore. Probabile, ma non scontato, che uno tra Acerbi e De Vrij l'anno prossimo non faccia parte della rosa, secondo il quotidiano.

Il piano è portare in casa un difensore capace di giocare nella retroguardia a tre. Bijol è però andato sempre in difficoltà contro l'Inter, mentre guardando altrove Hien ha commesso troppi errori. Continua invece a piacere Beukema. Ma nel frattempo Solet ha scalato posizioni. Da quando è arrivato all'Udinese a gennaio è stato quasi impeccabile e contro l'Inter è salito in cattedra nella ripresa. Tra i friulani gioca braccetto, ma viene ritenuto duttile abbastanza per giocare anche in mezzo. Ha fisico, letture e abilità nell'anticipo, inoltre ci sa fare coi piedi.

Perché non è arrivato prima? C'erano dubbi di carattere fisico, ma in Friuli li ha sgombrati: 11 presenze, una sola sostituzione e un'assenza per squalifica. L'Udinese, però, non scenderà sotto i 20 milioni di euro.