Secondo quanto sottolinea il Corriere dello Sport, l'ex romanista ha messo in bacheca l'anno scorso i suoi primi due trofei italiani, ma ora punta al grande obiettivo, ovvero lo scudetto. "Conquistarlo, vorrebbe dire entrare nel ristretto club dei giocatori capaci di vincere almeno un titolo in tre dei principali campionati europei. E l’ex Roma è stato campione in Germania con il Wolfsburg e con il Manchester City in Inghilterra - si legge -. Dzeko ha anche un altro obiettivo per questa stagione: convincere il club nerazzurro a offrirgli un altro anno di contratto. La scorsa estate sembrava una prospettiva impossibile. Dopo questi primi mesi, invece, lo scenario è cambiato. Dzeko ha dimostrato di essere ancora un fattore. E, come punta di riserva (stavolta per davvero…) avrebbe sicuramente ancora un senso. Ovviamente con un ingaggio più o meno dimezzato rispetto ai 5,5 milioni che percepirà quest’anno".