"Sinistro fatato, sprint, cross e gol: l’interista è sempre più decisivo, un regista sulla fascia". Il Corriere dello Sport celebra Federico Dimarco, definendolo "il nostro Roberto Carlos". Da Facchetti a Spinazzola, passando per Cabrini e Grosso: l'interista si inserisce nella scia di grandi mancini azzurri.

Fondamentale per Spalletti e fondamentale per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro - come sottolinea il quotidiano romano - a lui non rinuncia mai, considerando anche l'intesa incredibile con Bastoni e Mkhitaryan. Preziosa l'esperienza nel Verona con Juric, tappa fondamentale di crescita. Sembrava ancora di passaggio all'Inter, ma poi Inzaghi bloccò tutto e se lo tenne stretto. Lui, dal canto suo, ha visto premiata la pazienza dopo aver girato senza soluzione di continuità l'Italia e non solo: Ascoli, Empoli, Sion, Parma e appunto Verona.

Con Inzaghi, primo anno alle spalle di uno straripante Perisic e poi ecco spiccare il volo. Oggi è decisivo in azzurro e in nerazzurro.