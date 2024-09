Ieri allenamento mattutino per l'Inter in vista dell'Udinese, match in programma domani alle 15 in Friuli. Come riferisce il Corriere dello Sport, Inzaghi sta valutando un rimescolamento delle carte dopo il ko nel derby e a riposare inizialmente potrebbero essere anche Pavard e Mkhitaryan.

Al loro posto, pronti Bisseck e Zielinski. Ci sarà da fronteggiare all'assenza di Barella: Frattesi il sostituto del centrocampista sardo. In rampa di lancio anche Taremi: da capire se a fargli posto, eventualmente, sarà Lautaro o Thuram. Oggi in programma la classica rifinitura della vigilia in tarda mattinata, prima della partenza per Udine prevista per le ore 17.30.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi.