Diminuiscono le possibilità che De Vrij possa essere a disposizione per la sfida con l’Atalanta. Come riferisce il Corsport, infatti, anche ieri l'ex laziale ha svolto solo un lavoro differenziato: il fastidio al ginocchio permane e nessuno intende rischiare, soprattutto prima di una sosta rigenerante (non è stato convocato da Koeman).

E allora in campo la 'solita' difesa, con Acerbi tra Pavard (in vantaggio su Bisseck) e Bastoni e il rientro di Sommer dall'inizio anche in campionato dopo la titolarità contro il Feyenoord in Champions. Per il resto, vista l'epidemia sulle fasce, confermati Dumfries e Carlos Augusto ai fianchi di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti, ovviamente, la Thu-La.

Oggi la truppa nerazzurra si allenerà nel pomeriggio, per poi rimanere alla Pinetina in ritiro. Solo nella mattinata di domani, la comitiva partirà per Bergamo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.