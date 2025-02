Il Derby di Milano si sposta dal campo al mercato. In attesa della sfida che andrà in scena domenica a San Siro, Inter e Milan sono pronte a duellare in estate per Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale. Entrambi i club, scrive oggi il Corriere dello Sport, monitorano il ragazzo già dai tempi in cui militava nel settore giovanile dell'Empoli e hanno già iniziato i contatti con la società granata e con l'agente de giocatore. Il prezzo di partenza è sui 25-30 milioni di euro, ma un'asta appare scontata.



Ricci per l'Inter sarebbe un ottimo colpo perché potrebbe agire sia da vertice basso come vice Calhanoglu che mezzala, soprattutto in caso di partenza estiva di Davide Frattesi. "In più, in nerazzurro Ricci troverebbe diversi compagni di Nazionale con cui ha un ottimo rapporto", ricorda il quotidiano.

