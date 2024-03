Oggi l'Inter scenderà in campo ad Appiano per il primo e unico "vero" allenamento prima del Napoli: in programma c'è la rifinitura nel pomeriggio per preparare la partita di domani.

Ieri scarico per i reduci da Madrid e seduta normale per gli altri. Ancora a parte Cuadrado, Sensi, Arnautovic e pure Carlos Augusto: secondo il Corriere dello Sport, sarà quasi impossibile recuperare il brasiliano, destinato a tornare dopo la sosta senza che ci sia alcuna necessità di affrettare i tempi rispetto all’elongazione muscolare al soleo della gamba destra.