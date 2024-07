L'Olympique Marsiglia continua a pensare a Valentin Carboni. Da giorni rimbalzano rumors riguardo all'interesse dei francesi per l'attaccante argentino, ma secondo il Corriere dello Sport l'offerta dell'OM è inferiore a 30 milioni di euro e per l'Inter sarebbero pochi. Il giocatore lascerà Milano a titolo definitivo solo per un'offerta vicina a quota 40. Altrimenti si cercherà per lui una soluzione in prestito.