Come sta Marcelo Brozovic? L'assenza del croato si è fatta sentire contro il Villarreal e, senza nulla togliere ad Asllani, l'apporto del numero 77 resta fondamentale per Inzaghi. Come riferisce il Corriere dello Sport, oggi pomeriggio ad Appiano ripresa e controllo al polpaccio per lui. "Se il croato avrà ancora fastidio, sarà sottoposto ad accertamenti strumentali. L'Inter spera di averlo sabato a Lecce e intanto ha organizzato un nuovo allenamento congiunto, mercoledì pomeriggio. L’avversario sarà il Sant’Angelo (Serie D)".