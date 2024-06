Come spesso accade quando c'è un rinnovo di contratto, ufficiale o molto vicino, Calcio & Finanza propone il nuovo impatto a bilancio del contratto. In questo caso di parla di quello di Nicolò Barella, che secondo La Gazzetta dello Sport ha già firmato l'accordo anche se l'ufficialità non è ancora arrivata.

Il nuovo contratto ha scadenza 2029 a 6,5 milioni netti a stagione. Per l'Inter il costo storico di Barella dè oltre 50,5 milioni, al 30 giugno 2023 ne sono stati ammortizzati oltre 31, per cui il valore a bilancio è di circa 19,5. Lo stipendio lordo è di 8,33 milioni (4,5 netti). Il costo complessivo in questa stagione è stato di 14,83 milioni di euro, con un valore netto a bilancio sceso a 13 milioni di euro al 30 giugno 2024. Col rinnovo la quota ammortamento calerà a 2,6 milioni, compensata dall'aumento dello stipendio lordo a 12,03 milioni. In tutto Barella costerà quindi 14,63 milioni nella prossima stagione, in calo rispetto a quella passata.