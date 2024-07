L'Inter continua a crescere. Una crescita costante anche fuori dal campo. Secondo quanto riferito da Brand Finance il marchio nerazzurro è il più forte tra quelli italiani. Scivola in classifica la Juventus: dal 9° al 12° posto. Scende anche la Roma, si rafforzano Milan, Atalanta e Napoli, come riporta Gazzetta.it.

L'Inter è ora al 9° posto tra i club con i brand calcistici più forti del mondo. Gli indicatori marketing includono i risultati di una survey condotta presso i fan nei Paesi del mondo in cui il calcio è lo sport più rilevante. Dalla vittoria della seconda stella, alle prestazioni di Lautaro, passando per una minuziosa precisione nel lavoro dirigenziale: i nerazzurri puntano a crescere ancora. Sempre più in alto.