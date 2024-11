È la pennellata perfetta su calcio di punizione nel match di Champions League contro lo Stella Rossa realizzata da Hakan Calhanoglu ad aggiudicarsi il premio Betsson Goal of the Month di ottobre: la rete del centrocampista turco aveva permesso all'Inter di sbloccare il risultato in una gara insidiosa e molto importante per il cammino europeo della squadra di Simone Inzaghi, aprendo la strada al 4-0 finale.

Un capolavoro di tecnica e precisione, una perla su punizione che Calhanoglu aggiunge alla sua collezione di primati raggiunti con la maglia dell'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!