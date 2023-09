Samir Handanovic comincia a muovere i primi passi 'informali' della sua nuova avventura di collaboratore dell'Inter. L'ex capitano nerazzurro, riferisce la Gazzetta dello Sport, è sugli spalti del Konami Youth Development Centre per assistere alla partita tra i nerazzurri di Cristian Chivu e la Fiorentina. Lo sloveno è stato un po' nell'area spogliatoi e poi si è seduto nella parte della tribuna riservata ai dirigenti nerazzurri, dove sono presenti anche Dario Baccin e il direttore del vivaio Massimo Tarantino, oltre al coordinatore Daniele Bernazzani, non negandosi davanti alle diverse richieste di autografi dai bambini presenti. Con lui, anche il suo ex compagno in nerazzurro Aleksandar Kolarov.

