Finisce 0-1 Torino-Inter, valida per l'ultima gara di Serie A della stagione 2022/23. Vittoria per la squadra di Simone Inzaghi che chiude quest'annata di campionato con 72 punti. Un +3 che dà ulteriore energia in vista della finale di Champions League del 10 giugno. Appuntamento al quale difficilmente parteciperà da protagonista Samir Handanovic, oggi probabilmente all’ultima sua apparizione con la maglia della sua Inter. Ed è proprio il capitano a commentare al 90esimo il match ai microfoni di DAZN, rispondendo anche sul futuro.

Sta bene questa squadra?

"Sì, sta bene. Oggi volevamo finire bene, mettere qualità in campo e ci siamo riusciti. Abbiamo sempre controllato la gara e l’abbiamo vinta meritatamente".

Come si vince il Trofeo più importante?

"Eh… diciamo che è un l'esame più difficile della carriera di un calciatore perché è il top del top. Bisognerà fare la partita migliore della stagione e forse della vita, non lo so. Però sarà dura anche per loro".

È un arrivederci o no quel saluto al tuo cambio?

"Non lo so guarda, abbiamo una settimana intanto per pensare a alla partita, poi si pensarà alle cose personali".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE