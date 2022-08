Tempo di esordio in campionato per l'Inter, tra pochi minuti in campo per sfidare il Lecce. Samir Handanovic presenta la sfida del Via del Mare ai microfoni di Inter TV.

Con che spirito arriva l’Inter?

"Con grande spirito e grande entusiasmo, l’ambizione dell’Inter è sempre di lottare e vincere i titoli. Lo insegna la storia e vale per tutti i giocatori che sono passati e per quelli che sono qui adesso. Penso che son stato chiaro".