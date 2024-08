Ciccio Graziani, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, tesse le lodi delle qualità tecniche di Lautaro Martinez, fornendo una convinzione valutativa: "Penso che Lautaro Martinez possa essere un giocatore da Real Madrid. Se i blancos non avessero acquistato Kylian Mbappé, l’argentino avrebbe potuto senza dubbio rappresentare un’alternativa per la squadra spagnola. Si tratta di un calciatore in grado di incidere come un top nel suo ruolo offensivo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!