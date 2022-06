Le giovani nell'Inter, poi il trasferimento allo Zurigo e il salto in Nazionale maggiore. La carriera di Wilfried Gnonto può essere riassunta brevemente così, con la scelta di lasciare l'Italia spiegata dal diretto interessato sul canale YouTube di QSVS: "Io ero all’Inter, mi trovavo sempre benissimo - ammette il giovane attaccante -. Mi trovavo a casa, però in quel periodo io e la mia famiglia abbiamo pensato che questa fosse la scelta migliore per noi e per la mia carriera. Chiaro, è stato difficile all’inizio perché la Svizzera è un altro paese, con una nuova lingua e poi c'era una nuova squadra, però adesso sono molto contento della scelta. Magari se fossi rimasto in Italia non sarei arrivato così presto in Nazionale".

Un giorno potresti tornare all'Inter?

"Nella vita non si sa mai, io sono interista. Ormai si sa, lo sanno tutti. Però chiaro, adesso devo pensare alla mia carriera e fare le scelte giuste. Un giorno non si sa mai, però per il momento non ci penso più di tanto".