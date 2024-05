Archiviata la Serie A 2023/24, il Giudice sportivo rende noti i provvedimenti per la 38esima giornata di Serie A. Tra le ammende alle varie società (10mila euro al Napoli, 3mila all'Empoli, 2mila all'Udinese e mille alla Roma) c'è anche quella rifilata all'Hellas Verona, ultimo avversario dell'Inter che incassa 1.5000 euro di multa "per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Saranno inoltre tre i giocatori squalificati per la prima giornata del prossimo campionato, ovvero Zerbin, Mandragora e Mina, mentre in ottica nerazzurra è da segnalare l'ottava sanzione per Nicolò Barella, unico interista ammonito al Bentegodi.

