Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 4mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (Gian Piero Gasperini, ndr)" nella gara di ieri sera tra i nerazzurri e l'Atalanta, valida per il recupero della 21esima giornata di Serie A.

Per quanto riguarda le decisioni sui giocatori, c'è da segnalare la squalifica per un turno ad Alessandro Bastoni, ieri ammonito da diffidato "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Seconda sanzione, infine, per Matteo Darmian.

