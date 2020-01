D'Ambrosio ko, Asamoah si rivede in panchina. Assieme al ghanese, anche Sanchez e Barella. L'altro lungodegente, Sensi, invece partirà dall'inizio. L'unico dubbio resta quello tra Gagliardini e Vecino, con l'ex atalantino in vantaggio. Per il resto, consueto 3-5-2 con Godin di nuovo titolare e Candreva con Biraghi sugli esterni. Rispetto al Genoa, tornano dalla squalifica Brozovic e Lautaro. Lo riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.