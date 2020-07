Lukaku salta anche la Spal. O meglio: secondo la Gazzetta dello Sport, il belga potrebbe andare in panchina a Ferrara, ma certamente non partirà dall'inizio. Conte non vuole correre alcun rischio con lui e punta a riaverlo al top contro la Roma per il match di domenica all'Olimpico. Leggermente più indietro Barella: lui proprio non dovrebbe essere convocato (la squadra dormirà a Ferrara e rientrerà ad Appiano venerdì), ma spera di esserci con i giallorossi. Rispetto al 3-1 sul Torino, possibile chance per Ranocchia, Moses e Biraghi. Certamente titolari Skriniar (Godin è squalificato) ed Eriksen.

PROBABILE INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro.

VIDEO - "VITTORIA MERITATA", MA QUALCUNO FA COMUNQUE ARRABBIARE TRAMONTANA...