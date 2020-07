Lautaro torna fare Lautaro e l'Inter scaccia gli incubi, batte il Torino e torna al secondo posto. La Gazzetta dello Sport sottolinea la prestazione dell'argentino, autore dell'assist per Young in occasione dell'1-1 e poi della rete del 3-1. Un match rigenerante per lui e per la squadra. E il Barcellona appare sempre più lontano.

Come spiega la rosea, infatti, il club catalano è in piena crisi economica e i nerazzurri lavorano sodo per convincere l'argentino a restare a Milano. C'è da sistemare il rinnovo e l'adeguamento per un attaccante che si è imposto in questa stagione come tra i migliori al mondo. "L’Inter metterà sul tavolo le sue armi per convincere Lautaro a rinunciare alla corte del Barcellona, per vincere insieme - si legge -. Non potrà avvicinarsi ai dieci milioni di euro netti a stagione che il club catalano ha già messo sul piatto, ma può garantire al Toro un futuro da primo della classe. L’Inter non vuole privarsi del suo talento e spera che il desiderio sia reciproco. Oggi i segnali sono buoni. Magari il gol ritrovato sarà davvero un nuovo inizio".

