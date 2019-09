L'Inter torna in campo sabato sera contro l'Udinese e dietro l'angolo ci sono parecchi spunti interessanti in chiave formazione. "Ci si aspetta il debutto dal primo minuto di un’altra star di questa squadra, Diego Godin, e il conseguente varo della GDS, il trio difensivo con De Vrij e Skriniar che dovrebbe chiudere ermeticamente la difesa - spiega la Gazzetta dello Sport -. E, oltre al debutto previsto di Alexis Sanchez, in coppia con Lukaku, potrebbe arrivare anche quello a destra di Lazaro, candidato almeno a uno spezzone contro i friulani, dopo aver mostrato con l’Austria di aver superato i problemi fisici di inizio stagione. Ieri ad Appiano, presente il vicepresidente Zanetti, sono rientrati tutti i nazionali tranne Lautaro, a disposizione da domani. Anche in vista Champions, Vecino potrebbe avere un turno di riposo: pronti Gagliardini o Barella".

