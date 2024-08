L'Inter avrà anche Gate.io come nuovo compagno di viaggio. Il nuovo sponsor di manica dell'Inter, che farà il suo esordio settimana prossima nel match contro l'Atalanta, si complimenta con i nerazzurri per la vittoria sul Lecce e si proietta all'appuntamento di San Siro: "Congratulazioni al nostro nuovo partner per essersi assicurato la vittoria nella nostra casa! Ora tutti gli occhi sono puntati sulla partita della prossima settimana, quando il nostro logo Gate.io fa il suo debutto sulla manica!", si legge in un post social.

️Congrats our new partner @Inter for securing the W at our Home! ✅

Now all eyes on the game next week as our #Gateio logo making its debut on the sleeve!

#GateioInter | #GatewayToChampionships | #ForzaInter https://t.co/5VgSINUw5j