Né Mike Maignan né Theo Hernandez erano presenti quest'oggi all'allenamento della Nazionale francese di Didier Deschamps in vista dell'amichevole di martedì di Dortmund contro la Germania. I due giocatori del Milan, riporta RMC Sport, così come Olivier Giroud prossimo al rientro a Milano dopo il problema alla caviglia non hanno preso parte alla seduta: terapie per l'estremo difensore, per il terzino una piccola botta al polpaccio giudicata però di lieve entità.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!