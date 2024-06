Alcuni giocatori e membri della Nazionale francese sono stati colpiti da un virus leggero che ha causato sintomi classici come febbre, mal di testa o mal di gola. Secondo le informazioni di RMC Sport, non si tratta di qualcosa di grave, ma è una situazione da tenere d'occhio in vista dell'esordio a Euro 2024 contro l'Austria, in programma lunedì sera, a Dusseldorf.

Intanto, aggiungono i colleghi de L'Équipe, Kingsley Coman ha dovuto rinunciare alle attività media con la UEFA odierne perché si è sentito poco bene; da capire se questo pomeriggio il giocatore del Bayern Monaco si presenterà regolarmente in campo per l'allenamento fissato per le 17.30. Per evitare altri casi, il personale medico dei Bleus ha esplicitamente chiesto ai giocatori di adottare misure precauzionali.