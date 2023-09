Non bastasse il coro 'Non vincete mai' udito ieri sera nei minuti finali del derby, la Curva Nord Milano continua a manifestare la propria estasi per il roboante successo di ieri contro il Milan anche con uno striscione esposto fuori dal Baretto, ritrovo storico del tifo organizzato interista fuori dallo stadio di San Siro. Striscione di risposta alla coreografia esposta ieri dagli ultras rossoneri che hanno ironizzato sulla finale di Champions persa e sulla metafora del circo: "Io al circo, tu al bingo: cinquina", la frase.

