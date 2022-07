Sono arrivate oggi le prime parole di Arturo Vidal come nuovo giocatore del Flamengo. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Essere qui è un sogno, sono arrivato nel miglior club del Sudamerica e voglio vincere la Copa Libertadores. Credo che quando entrerò in campo con questa maglia, sarà il momento più felice della mia carriera. Il calcio europeo è più fisico, ma tecnicamente meglio qui che in Europa. Se ho parlato con Sanchez? Alexis ha la sua vita. Non gli ho detto niente".