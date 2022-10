Tutto sembra girare al meglio per l'Inter, che offre sicuramente una buona prestazione in questi primi 45 minuti indirizzando il match praticamente subito, grazie all'uno-due firmato da Nicolò Barella e da Lautaro Martinez in nemmeno 15 minuti di gioco. Sull'altro fronte, c'è una Fiorentina affatto remissiva, che reagisce immediatamente al primo gol ma viene tramortita dal secondo prima che un rigore arrivato tramite on-field review e che farà indubbiamente discutere per la mancata espulsione a Federico Dimarco permetta ad Arthur Cabral di rimettere la sua squadra in carreggiata. Da lì in poi, però, i gigliati si fanno notare più per l'eccessiva foga dei suoi elementi, in alcuni minuti dove domina il nervosismo, che per l'effettiva pericolosità delle sue azioni. L'Inter arriva all'intervallo con la consapevolezza di avere il match saldamente tra le mani, ma con il compito di non distrarsi. Esemplare il primo tempo di Lautaro Martinez, qualche affanno per Joaquin Correa.