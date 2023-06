Nella finale di Champions League mezza Europa tiferà Inter. Questo, almeno, quanto si può intuire dai social, dove nelle ultime ore è entrato in tendenza l'hashtag #InterSaveFootball, con il club nerazzurro eletto come 'paladino della giustizia' del calcio contro il potere economico di Manchester City.

"I primi a lanciare l'hashtag, dopo la vittoria dell'Inter in semifinale di Champions, sono stati i tifosi del Manchester United. Ed è comprensibile, vista la rivalità cittadina col City - ricorda Repubblica.it -. Quello che stupisce è che #InterSaveFootball in poche ore sia entrato in tendenza sui social network non solo in Gran Bretagna, ma anche in Germania e Francia, seppur in posizioni più defilate. Il concetto è: se il Manchester City dovesse vincere la Champions League, a perdere sarebbe il calcio nel suo complesso. E per questo è bene che vinca l'Inter". Una tesi semplicistica, ma che in giro per l'Europa conferma di avere numerosi sostenitori.

