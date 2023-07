"Sono sia entusiasta che felice di essere al Fenerbahçe, in questa squadera meravigliosa. Spero che insieme raggiungeremo grandi cose". Lo ha detto Edin Dzeko, nel corso di una lunga intervista rilasciata a FBTV.

"Quando era molto giovane, grandi giocatori bosniaci hanno giocato in questo club, penso a Elvir Bolic ed Elvir Baljic - ha raccontato l'ex attaccante dell'Inter -. Sapevo già molto del Fenerbahce prima di arrivare, è la squadra più grande di tutta la Turchia. Ecco perché sono venuto qui, il Fenerbahce è un club che ha ottenuto tanti successi storici. Spero che ci divertiremo molto insieme. L'obiettivo è sempre vincere campionati e trofei".

Al Fener Dzeko si sente già a suo agio.

"Dal momento in cui sono arrivato qui, sono stato accolto molto bene dal nostro allenatore, dai miei compagni di squadra e da tutti i dipendenti della struttura. Si sono comportati molto bene con me, mi sento come a casa. Anche se non parlo turco, ci sono giocatori in squadra che parlano lingue diverse".

L'ultimo ricordo di Dzeko con l'Inter è legato a Istanbul, dove si è disputata la finale di Champions League.

"E' stata emozionante, ma a fine partita eravamo tristi avendo perso contro il Manchester City. Conosco l'atmosfera di Istanbul, gli stadi sono molto belli perché gioca davanti a spalti pieni. Sono entusiasta di provare e vedere quell'atmosfera. Quando ho parlato con i giocatori bosniaci che hanno giocato qui prima di me, mi ha anche confermato questa cosa. Con il passare del tempo, il campionato turco è arrivato a un livello decisamente migliore".

II gol più bello segnato in carriera.

"È difficile scegliere, secondo me il mio gol più bello l'ho segnato contro il Chelsea in Champions League, quando vestivo la maglia della Roma. Mi ha dato una grande emozione”.

Il soprannome 'Cigno di Sarajevo'.

"E' nato mentre giocavo con la Bosnia, in Belgio. Successe che segnai un gol e uno dei commentatori ha iniziato a gridare "cigno bosniaco". Nel mio Paese mi chiamano sempre con questo soprannome, sono contento di questo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!