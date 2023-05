"Ovviamente il gol mi mancava, ma io i miei gol, i più importanti, li ho già fatti. Quindi non soffro quando non segno. Poi è chiaro che per un attaccante è importante, ma non guardo i record. L'importante è andare in finale di Champions, tornarci il prossimo anno e vincere la Coppa Italia". Così Edin Dzeko a Sky dopo la doppietta nel 6-0 del Bentegodi. "Milan? Sono forti, ma noi crediamo in noi stessi. Sappiamo che siamo forti, anche se ogni tanto perdiamo questa consapevolezza e poi perdiamo partite che non possiamo mai perdere. Ma bisogna solo guardare avanti: oggi successo importante anche vedendo i risultati delle altre".

