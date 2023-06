Denzel Dumfries, al contrario della maggior parte dei suoi colleghi, non sognava di giocare una finale di Champions League quando era bambino: "Non era uno dei miei obiettivi, ma è un onore - ha spiegato a Voetbal International il laterale dell'Inter durante il 'Media Open Day' organizzato ad Appiano Gentile -. E' un grande palcoscenico, sono molto orgoglioso di stare lì. Non abbiamo avuto una stagione facile, ma anche questo è un vantaggio per noi, questo ci rende ancora più affamati. Vincere la Champions League è un traguardo enorme".

Quel che appare chiaro è che i nerazzurri, partendo da sfavoriti, dovranno essere praticamente perfetti per avere la meglio sul City: "Dobbiamo giocare bene a livello tattico - le parole dell'ex PSV -. Nella finale di FA Cup hai visto che hanno un ottimo centrocampo, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, su ciò che possiamo controllare. Prepareremo la sfida nel miglior modo possibile, dimostreremo di avere una squadra forte".

